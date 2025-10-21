

El dirigente de la Federación Yungas Chapare, David Veizaga, informó que los sectores sociales enviaron una nota formal al gobierno solicitando que se tomen medidas para precautelar los bienes inmuebles de todas las instituciones públicas del Estado en el trópico de Cochabamba. La solicitud surge en el marco de la actual etapa de transición de gobierno, con el objetivo de proteger los bienes estatales y evitar posibles saqueos o el desmantelamiento de materiales de orden institucional.

Veizaga explicó que esta iniciativa busca garantizar la continuidad y seguridad de los servicios públicos, así como preservar los recursos y equipamientos que forman parte de las instituciones estatales. Recordó que en 2019 se registraron hechos de violencia y destrucción en algunos inmuebles públicos, con la desaparición de vehículos, computadoras y mobiliario, situaciones que generaron un perjuicio considerable para el Estado y la ciudadanía.

El dirigente señaló que el pedido se enmarca dentro del derecho a la fiscalización y control social que establece la Constitución Política del Estado, reforzando la importancia de que los gobiernos de transición adopten medidas preventivas para proteger los bienes del Estado. Asimismo, enfatizó que se espera la colaboración de las autoridades para implementar mecanismos de vigilancia y seguridad que eviten la repetición de hechos similares.

Veizaga concluyó que la medida no solo busca proteger los inmuebles públicos, sino también garantizar que la transición de gestión se realice de manera ordenada, transparente y sin afectaciones a la infraestructura estatal, asegurando así que los recursos públicos sigan cumpliendo su función al servicio de la población.