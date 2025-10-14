El diputado del bloque “Evista”, Héctor Arce, aseguró que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armín Dorgathen, estaría fuera del país, presuntamente en Brasil o Paraguay, donde también tendría nexos el caso “Botrading”.

Arce reveló que la información proviene de un grupo organizado dentro de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), conocido como “Los Chamos”, al que calificó como una presunta organización criminal que operaría al interior de la estatal petrolera.

El legislador cuestionó la falta de acción de la Fiscalía y de la Policía Boliviana, a las que acusó de negligencia por no ejecutar la orden de aprehensión emitida contra Dorgathen. “La justicia y las instituciones encargadas de la investigación han sido totalmente ineficientes, y hoy el principal implicado ya no estaría en territorio nacional”, lamentó.