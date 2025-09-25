El diputado Renán Cabezas, del bloque “Evo Pueblo”, informó este martes que se presentó ante la Fiscalía General del Estado una solicitud de inicio de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora.

La petición incluye al menos cuatro presuntos delitos, entre ellos: movimientos ilegales, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Según Cabezas, el caso está vinculado al nombramiento de Brenda La Fuente como exdirectora ejecutiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), donde —aseguró— no se habría cumplido la normativa minera vigente, generando varias irregularidades.

El legislador afirmó que existen suficientes elementos para que el Ministerio Público admita el proceso, y anticipó que continuarán impulsando acciones legales desde su bancada.

La Fiscalía General deberá evaluar la solicitud y determinar si corresponde la apertura formal del proceso en el marco de la normativa vigente.