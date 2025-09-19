El diputado Renán Cabezas, en representación del bloque Evo Pueblo, expresó su rechazo contundente a la propuesta de ley que busca suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como a cualquier intento de prorrogar el mandato del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

“Se estaría faltando al respeto a la voluntad del pueblo boliviano e incumpliendo la Constitución Política del Estado”, manifestó Cabezas, subrayando que la soberanía popular se expresa en las urnas y que debe ser garantizada sin manipulaciones ni imposiciones externas.

El legislador cuestionó que detrás de estas iniciativas existan intereses políticos y económicos que solo buscan perpetuarse en el poder, en lugar de priorizar la estabilidad democrática del país. En ese marco, recordó que el Órgano Electoral tiene el deber de organizar las elecciones en los plazos establecidos y de actuar con total independencia.