

El dirigente nacional de Evo Pueblo, Omar Ramírez, informó que Evo Morales no será candidato en las elecciones generales del 17 de agosto, asegurando que el Gobierno ha bloqueado su postulación.

Ramírez denunció que el presidente Luis Arce amenazó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y al partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con “correr la misma suerte” que las agrupaciones FPV y PAN-BOL, que fueron inhabilitadas, si decidían habilitar o inscribir la candidatura de Morales.

Según el dirigente, estas acciones forman parte de una estrategia para impedir que Morales vuelva a la contienda electoral y consolidar un control absoluto sobre el escenario político. Añadió que Evo Pueblo se constituirá en un movimiento de resistencia frente a lo que considera una inminente victoria de la “derecha” y la imposición de una dictadura.