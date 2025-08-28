

En el trópico de Cochabamba se dio inicio al registro de militantes del instrumento político Evo Pueblo, con la habilitación de libros en distintas regiones del país donde los pobladores acuden a firmar su adhesión.

La vicepresidenta de Evo Pueblo, Elizabeth Paco, informó que las direcciones departamentales ya recibieron el material necesario para llevar adelante el proceso de inscripción. Subrayó que el objetivo es recuperar la militancia y consolidar la estructura orgánica rumbo a las elecciones subnacionales.

Paco afirmó que existe unidad y fortaleza dentro del nuevo instrumento político para encarar una etapa diferente en la política nacional, pese a lo que calificó como el “robo de la sigla del M.A.S.” por parte del gobierno de Luis Arce. En ese marco, aseguró que Evo Pueblo busca posicionarse como una alternativa firme y organizada con base en las demandas de las bases sociales.