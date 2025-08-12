En su programa de radio, el expresidente Evo Morales reveló que el candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, a través de terceros le ofreció la Vicepresidencia a cambio de un apoyo político. Morales calificó esta propuesta como un “descaro” y una actitud “sinvergüenza”, recordando que anteriormente ya se le había ofrecido una senaduría, lo que considera una falta de respeto.

El líder cocalero respondió a esta oferta con un llamado a la transparencia y a la sinceridad con el pueblo, señalando que la mejor opción ante estas maniobras es sumarse al voto nulo en las próximas elecciones. Morales dejó claro que no aceptará cargos ni prebendas a cambio de apoyos políticos, y pidió a la ciudadanía reflexionar sobre las verdaderas intenciones detrás de estas ofertas.