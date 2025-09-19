

El exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Taca, fue aprehendido tras prestar su declaración informativa en el marco del proceso de investigación por el Caso Botrading, referido a presuntos hechos de corrupción en la importación de combustibles, según informó el fiscal Omar Yujra.

La autoridad del Ministerio Público señaló que existen varios indicios de responsabilidad que pesan sobre el exejecutivo de la estatal petrolera. Además, recordó que Cruz no se presentó a declarar ante la comisión legislativa, hecho que complica aún más su situación legal.

El exgerente será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. La Fiscalía pedirá su detención preventiva por un periodo de cuatro meses, mientras se lo investiga por los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y daño económico al Estado.