Exviceministro Felipe Cáceres es aprehendido en Cochabamba en un operativo antidroga

Felipe Cáceres, quien ejerció como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas durante el gobierno de Evo Morales, fue aprehendido en un operativo de interdicción al narcotráfico en la provincia Carrasco, departamento de Cochabamba.

La intervención se realizó la madrugada de este martes en la Central 1ro de Mayo, Sindicato Esmeralda del municipio de Puerto Villarroel, donde efectivos policiales encontraron un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína en predios vinculados al exfuncionario.

Estructura del laboratorio

De acuerdo con el reporte oficial, la factoría clandestina estaba equipada con diversas áreas para la producción de la sustancia, incluyendo espacios de diluido, filtrado, destilación de ácido, secado y prensado, además de depósitos de sustancias líquidas. Según las estimaciones de los agentes antidrogas, el laboratorio tenía capacidad operativa para al menos diez personas.

Durante el rastrillaje, a unos 500 metros del lugar se identificó también una empresa de áridos (piedra y arena) en funcionamiento, asentada en el mismo predio y bajo la propiedad de Cáceres.

La aprehensión

El exviceministro fue detenido en el sitio y trasladado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Según el informe, al momento de su captura, Cáceres, de 63 años, no portaba su documento de identidad.

Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación para determinar la magnitud de las operaciones ilegales en el lugar y establecer las responsabilidades correspondientes.