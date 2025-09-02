La noche de este lunes se confirmó el fallecimiento de Percy Fernández Áñez, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra y figura emblemática de la política municipal, a los 86 años de edad.

Fernández es recordado como el único político que asumió en seis ocasiones la Alcaldía cruceña, aunque no de manera consecutiva. Su gestión dejó una huella significativa en el desarrollo urbano, siendo reconocido además por su profesión de ingeniero civil, disciplina desde la cual impulsó proyectos que marcaron el crecimiento de la capital oriental.

Hasta el momento no se ha precisado la causa de su deceso. En declaraciones anteriores, su familia había señalado que atravesaba diversas complicaciones de salud, aunque sin brindar mayores detalles.

Nacido el 14 de febrero de 1939 en Santa Cruz de la Sierra, Fernández consolidó una trayectoria que combinó el ámbito público y privado, siendo valorado por sectores ciudadanos como un líder cercano, carismático y con fuerte compromiso con el progreso de la región.

El deceso de Percy Fernández, una figura que permanecerá ligada a la transformación y modernización de la ciudad durante décadas.