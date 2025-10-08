

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, informó que la reciente inundación registrada en el municipio de Tipuani dejó un saldo de 120 viviendas afectadas y 420 familias damnificadas. Señaló que, pese a la magnitud del desastre, ya se desplazó maquinaria pesada al lugar para iniciar los trabajos de limpieza, rescate y apoyo humanitario.

Sin embargo, Quispe advirtió que la falta de diésel está frenando las labores de emergencia, pues el combustible es indispensable para el funcionamiento de la maquinaria destinada a la zona afectada. “Estamos enviando la ayuda, pero sin diésel no se puede operar. Pedimos al Gobierno central que cumpla con la dotación para atender a las familias damnificadas y ejecutar el plan de ayuda a Tipuani”, manifestó.

La autoridad precisó que cada equipo de maquinaria pesada requiere alrededor de 1.000 litros de diésel para operar de manera continua, pero lamentó que no exista el abastecimiento necesario por parte del Gobierno, lo que agrava la situación de las comunidades afectadas por las intensas lluvias.