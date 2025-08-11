

Entre el 4 y el 10 de agosto de 2025, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) efectuó seis operativos en el departamento de Santa Cruz. Según datos oficiales, se incautaron 521 kilos de cocaína, 113 kilos de marihuana, 33 gramos de drogas líquidas, además de vehículos, inmuebles y armas. El valor económico de lo decomisado fue estimado en 1.480.116 dólares.

En la provincia Velasco, un patrullaje aéreo permitió ubicar una pista clandestina y una caleta con 469 kilos de cocaína y 23 kilos de marihuana. El valor de esta incautación fue calculado en 1.075.210 dólares.

En otro procedimiento, en la avenida Libertadores, se aprehendió a una persona con 52 kilos de cocaína ocultos en cajas de cartón, valuados en 100 mil dólares. También, en inmediaciones del peaje Caribe, se interceptó un camión con placa brasileña que transportaba tanques de combustible de forma irregular; el cargamento fue valuado en 81 mil dólares.

En el barrio Nuevo Amanecer, un allanamiento resultó en la detención de dos personas y la incautación de 60 kilos de marihuana, tres teléfonos celulares y 56 proyectiles. El valor estimado de este operativo fue de 109 mil dólares.

Las autoridades informaron que en varios de los casos se detuvo a personas con antecedentes penales en Bolivia y Brasil.