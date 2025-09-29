El Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que las Fuerzas Armadas atendieron 138 incendios forestales registrados en varias regiones del país durante las últimas semanas. Para enfrentar la emergencia se movilizaron 2.399 efectivos militares, quienes participaron en tareas de sofocación de llamas y en la asistencia inmediata a comunidades afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, se desplegaron 148 unidades militares con operaciones en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y otras regiones donde los incendios impactaron con mayor fuerza.

Las acciones incluyeron 63 operaciones aéreas, realizadas con aeronaves adaptadas para el combate contra el fuego, y 64 operaciones terrestres, que permitieron contener el avance de focos activos y proteger áreas pobladas.

El ministro destacó que los comandos operativos continúan trabajando de manera coordinada con instancias locales y brigadas civiles, en un esfuerzo por mitigar los daños medioambientales y salvaguardar la integridad de las familias que habitan en zonas de riesgo.