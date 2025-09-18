El 18 de septiembre es, sin duda, una fecha emblemática para el vecino país de Chile y sus ciudadanos alrededor del mundo, marcada por la conmemoración de la independencia y la reafirmación de la identidad nacional. Ese día, en 1810, se inició el proceso que conduciría a la emancipación del país del dominio colonial español, sentando las bases de una nación soberana y con aspiraciones de desarrollo propio.

Para Bolivia y nosotros los bolivianos, esta efeméride también debe constituirse en una oportunidad para reflexionar sobre la relación bilateral, que más allá de coyunturas históricas encuentra en el comercio, la inversión y la cooperación empresarial un terreno fértil para el futuro.

Chile y Bolivia tienen un intercambio comercial que asciende aproximadamente a los 1.200 millones de dólares (2024), consolidándose como una de las relaciones comerciales más dinámicas de la región que además refleja una complementariedad natural, donde Chile exporta principalmente productos manufacturados y Bolivia exporta materias primas y productos agroindustriales. En esa misma línea, Bolivia mueve anualmente cerca de 6,5 millones de toneladas de carga vía marítima, de las cuales el 80% se mueven por puertos del Pacífico y de ese total el 85% se mueven por los puertos chilenos de Arica, Iquique y Antofagasta.

La majestuosa Cordillera de los Andes, compartida por Bolivia y Chile, es mucho más que un límite natural, es un puente estratégico y un recurso compartido que define nuestro presente y futuro. En ella, se esconden riquezas minerales de alto valor y fuentes de agua esenciales, mientras que sus valles y pasos ofrecen oportunidades para infraestructura, energía y transporte binacional. Además, simbolizan la interdependencia de nuestros países y la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos en minería, energía renovable y turismo, transformando esta imponente geografía en un eje de desarrollo sostenible entre ambos países.

El Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 22, vigente desde 1993, ha sido fundamental para la expansión del comercio bilateral. Este acuerdo ha permitido la liberalización arancelaria y la facilitación del intercambio de bienes y servicios entre ambos países. En 2024, durante la XXIII Comisión Administradora del ACE, se firmó un Memorándum de Entendimiento para la promoción comercial, liderado por ProChile, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y los vínculos comerciales, económicos y de alianzas empresariales a través de acciones conjuntas orientadas a promover el comercio de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Asimismo, la constitución formal del Consejo Empresarial Binacional entre ambos países, materializada durante la gestión 2020, ha constituido un hito importante para fortalecer los lazos entre los sectores empresariales privados, que a la fecha ya han realizado cuatro encuentros presenciales realizados en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Santiago, La Paz y Arica; donde se ha definido una agenda de trabajo conjunto que coadyuve con el trabajo de nuestros Gobiernos en miras del fortalecimiento de las relaciones comerciales, empresariales, de inversión, culturales y académicas.

En este último tiempo, se ha visto un gran avance en la relación bilateral con el restablecimiento de los mecanismos de diálogo a través de la reactivación de espacios como el Mecanismo de Consultas Políticas, el Comité de Frontera y reuniones técnicas sectoriales. También se puede destacar el énfasis y enfoque que se le dio a temas de interés mutuo, como el priorizar cooperación en integración física, comercio, recursos hídricos transfronterizos, lucha contra el contrabando y facilitación del transporte.

Es de allí que se pudieron obtener resultados más notables y tangibles fueron como:

▪ La coordinación fronteriza y logística, donde se logró mejoras en los procedimientos aduaneros y sanitarios para reducir demoras en pasos fronterizos, especialmente en Tambo Quemado y Pisiga.▪ La cooperación en recursos hídricos, con avances técnicos en el manejo conjunto de cuencas como el río Lauca y el Silala, en un contexto de menor tensión.▪ La integración energética y de transporte, con la discusión sobre potenciales acuerdos en suministro de gas y proyectos ferroviarios bioceánicos.▪ La seguridad fronteriza, con mayor coordinación en la lucha contra el contrabando y delitos transnacionales.

Todavía persisten algunos desafíos logísticos y aduaneros que encarecen costos, así como la necesidad de modernizar la infraestructura de conexión fronteriza; sin embargo, se ha podido avanzar ya que las fronteras entre Chile y Bolivia se encuentran operativas las 24 horas, los 7 días de la semana, desde el 15 de mayo de 2024, en los pasos de Tambo Quemado – Chungará y Pisiga – Colchane, para impulsar el comercio bilateral y facilitar el tránsito de personas y mercancías.

Un factor importante a relevar es el dinamismo y actitud proactiva del Cónsul General de Chile en Bolivia, el Embajador Fernando Velasco, quien moduló los esfuerzos y articuló de manera adecuada con las autoridades de ambos países. Todo ello avizora un escenario de oportunidad y expansión, siempre que se mantenga el clima de diálogo político y se materialicen las inversiones en infraestructura y facilitación de comercio. La relación ya no se limita al tránsito y exportación de recursos, sino que puede evolucionar hacia un verdadero eje de integración económica regional.

Celebrar el aniversario patrio de Chile desde Bolivia es también reconocer que la cercanía no se mide únicamente en kilómetros, se la mide en la capacidad de construir un futuro compartido entre nuestras naciones. Es momento de apostar por un diálogo renovado, con visión de integración y de largo plazo, que priorice el crecimiento conjunto, la atracción de inversiones y la apertura de nuevos mercados. Solo así, la relación bilateral dejará de ser un tema de agenda diplomática para convertirse en una verdadera alianza estratégica de desarrollo y prosperidad para ambas naciones.

¡Felices fiestas patrias a los hermanos chilenos!