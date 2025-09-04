

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó este jueves que el exministro de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic, enfrenta 15 procesos penales en Bolivia, de los cuales dos ya cuentan con sentencia ejecutoriada.

Mariaca detalló que Murillo tiene una condena de ocho años de privación de libertad por el denominado caso gases lacrimógenos y otra de cinco años y cuatro meses en el caso gases del Ecuador. Ambos procesos fueron sustanciados en rebeldía, tras su salida del país.

Además de estas sentencias, el exministro registra declaratorias de rebeldía, acusaciones formales e imputaciones por distintos delitos, entre ellos resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. En Santa Cruz, también tiene un proceso abierto a denuncia de particulares.

El fiscal general subrayó que el Ministerio Público hará seguimiento a todos los procesos con objetividad y respeto a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales y de los tribunales de sentencia. “Vamos a respetar siempre las decisiones de los jueces, ya sea en La Paz, Santa Cruz o cualquier otra región del país”, afirmó.

Murillo fue deportado desde Estados Unidos y llegó la madrugada de este jueves al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde deberá ser recluido en un centro penitenciario mientras se cumplen los mandamientos de aprehensión y avanza el curso de los procesos judiciales.