El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la Fiscalía, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Régimen Penitenciario definieron una agenda conjunta de trabajo para la revisión de procesos con detenidos preventivos, con el objetivo de descongestionar los recintos penitenciarios mediante el uso de salidas alternativas.

Torrez explicó que las tres instituciones cruzarán información sobre el número de personas que permanecen bajo detención preventiva y, como parte de esta labor, el próximo 8 de septiembre se trasladarán al Centro Penitenciario de Patacamaya, donde se socializarán mecanismos legales como el procedimiento abreviado y la conciliación en los casos que corresponda.

La autoridad señaló que estas medidas buscan dar una respuesta rápida a la situación jurídica de los privados de libertad y reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del departamento.