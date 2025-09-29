El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que aún se desconoce el paradero de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, quien enfrenta un proceso judicial por violencia doméstica. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra tras la denuncia presentada por su pareja, que recibió 12 días de impedimento.

Mariaca explicó que la orden de captura fue entregada a la Policía Boliviana y que corresponde a esa institución ejecutar la aprehensión. “El proceso cuenta con todo el respaldo del Ministerio Público y estamos preparando la imputación formal para avanzar en la causa”, señaló.

El fiscal general indicó que, ante la posibilidad de que Arce Mosqueira se encuentre fuera del país, se gestiona con Interpol la activación de los sellos azul y rojo, con el objetivo de facilitar su ubicación y posterior extradición.

La denuncia contra el hijo del presidente salió a la luz el viernes 19 de septiembre, cuando se conoció la emisión de la orden de aprehensión. Posteriormente, el jefe de Estado manifestó que sus hijos deben asumir su defensa de manera personal en cualquier proceso judicial.

Mariaca precisó que, además de los mecanismos de búsqueda, la Policía puede solicitar órdenes de allanamiento si es necesario. “Se están utilizando todos los recursos para cumplir con el mandato judicial”, afirmó.

De momento, la Fiscalía ratificó que el paradero de Arce Mosqueira sigue siendo desconocido y que las acciones de cooperación internacional ya están en curso.