La Fiscalía presentó una imputación formal contra el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por el presunto delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, dentro del denominado caso Mutualista.

Según el documento de la Fiscalía, Fernández no habría cumplido con la Sentencia Constitucional 0531/2024-S3, emitida en julio de este año. El Ministerio Público advierte que, al ser la máxima autoridad del municipio, podría ocultar o modificar documentación y presionar a funcionarios involucrados en la investigación.

Por este motivo, la Fiscalía solicitó su detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola, argumentando riesgos de fuga y obstaculización.

El documento también detalla diligencias pendientes como inspecciones en oficinas municipales, revisión de registros en Derechos Reales y solicitud de antecedentes del alcalde y de información al propio Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.