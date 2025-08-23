

El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó este viernes que la Comisión de Fiscales que investiga el denominado Caso Llallagua presentó imputación formal contra el alcalde de ese municipio, Adalid J. A., por los delitos de Asesinato, Homicidio, Lesiones Graves y Leves, Destrucción y Deterioro de Bienes del Estado y Asociación Delictuosa. La acusación surge por su presunta implicación en los hechos violentos registrados el 10 y 11 de junio, que dejaron como saldo policías fallecidos y daños a instalaciones policiales.

“El Ministerio Público reunió suficientes elementos de convicción que vinculan al alcalde con la organización de los sucesos ocurridos en Llallagua, como llamadas telefónicas con otros sindicados, reuniones previas y georreferenciación que lo ubican en escenarios de planificación. Por ello, la comisión de fiscales presentó la imputación formal y solicitó la aplicación de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional”, declaró Aparicio.

Según los antecedentes, un informe complementario de la Policía evidenció comunicaciones entre Adalid J. A. y Milán M. V., señalado como uno de los principales organizadores de bloqueos y atentados. Dichos contactos se habrían producido el 10 de junio, día de los enfrentamientos que derivaron en la muerte de efectivos policiales, lo que refuerza la hipótesis de una posible participación del alcalde en la planificación de los hechos.

El imputado será puesto a disposición de la autoridad judicial para la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público pedirá su detención preventiva.