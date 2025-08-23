El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó este sábado que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para establecer las causas y posibles responsabilidades en el colapso de cinco módulos de graderías durante el convite de la festividad de Ch’utillos en la avenida Sevilla. El hecho dejó más de una decena de heridos, varios de ellos de gravedad.

“La Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, inició de inmediato las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Se desplazó personal fiscal y médicos forenses al lugar, con el fin de atender a las víctimas y recolectar evidencia. La investigación se abrió por el delito de Lesiones Culposas contra autor o autores”, señaló Aparicio.

El incidente se produjo la noche del viernes 22 de agosto, cuando una de las graderías instaladas para el convite colapsó repentinamente en un sector concurrido de la avenida Sevilla. Entre las hipótesis preliminares se menciona una posible falla estructural debido al exceso de peso o a una mala instalación.

Tras el suceso, autoridades departamentales determinaron la suspensión de la festividad hasta nuevo aviso, mientras la Fiscalía anunció que actuará con celeridad para identificar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.