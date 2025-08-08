El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se emitió acusación formal contra cuatro exefectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía: Juan B.V.P. (43 años), David D.G.T. (41), Claudio I.S.O. (47) y Julio C.V.O. (28), por los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión.

Según la investigación, los exfuncionarios habrían sustraído 600.000 bolivianos y 83.000 dólares al propietario de una casa de cambios, durante un procedimiento policial posterior a un asalto armado que sufrió la víctima en su negocio, ubicado en la zona sur de La Paz.

Torrez detalló que el Ministerio Público presentó 58 pruebas documentales y testificales, entre ellas un informe de la ASFI sobre movimientos financieros de la casa de cambios, declaraciones de cuatro testigos que identificaron a los acusados y un desfile identificativo en el que la víctima reconoció a los implicados. Los acusados podrían enfrentar hasta 12 años de prisión en caso de ser hallados culpables.

El fiscal del caso, Daniel Portales, precisó que el hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2024. Ese día, tras sufrir un asalto perpetrado presuntamente por ciudadanos colombianos, la víctima solicitó auxilio al DACI. Fue trasladada a sus dependencias, donde, según su testimonio, fue presionada para que declare que se trató de un “autorrobo” y se le tomó declaración en siete ocasiones, sin la presencia de su abogada.

Posteriormente, durante una requisa en la casa de cambios, la víctima entregó 30.000 dólares a los acusados tras la petición de “apagar las cámaras” y “ayudarlo” en el caso. Más tarde, y bajo el argumento de que llegaría personal de laboratorio para secuestrar el dinero, le solicitaron que prepare el resto de los fondos. La víctima colocó 600.000 bolivianos y 53.000 dólares en tres mochilas, que según su declaración fueron entregadas a los exefectivos con la promesa de entregarlas a su esposa, lo que no ocurrió.