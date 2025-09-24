La calificadora de riesgo Fitch Ratings decidió mantener la calificación crediticia de Uruguay en “BBB” con perspectiva estable, nivel que se encuentra un escalón por encima del mínimo dentro del grado de inversión. La decisión se basa en factores como el alto Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, sólidos indicadores de gobernanza y finanzas externas robustas.

El informe resalta que una reducción sostenida de la inflación, junto con avances en la desdolarización y la reducción de la indexación, podrían mejorar la calificación en el futuro. Asimismo, Fitch señaló que una disminución sostenida de la deuda pública en relación con el PIB y una mejora de las perspectivas de inversión y crecimiento económico serían elementos que contribuirían a fortalecer aún más la posición del país.

No obstante, la agencia también subrayó limitaciones estructurales: perspectivas de crecimiento moderadas, una deuda pública superior a la mediana de países “BBB” y la vulnerabilidad ante variaciones del tipo de cambio. Fitch recordó además el historial de inflación elevada y la limitada flexibilidad de política monetaria debido a la dolarización y a la fuerte indexación de la economía uruguaya.

Inflación y política monetaria

El organismo destacó que la inflación interanual se ubicó en 4,2% a agosto, dentro del rango de tolerancia del Banco Central del Uruguay (BCU). A la vez, las expectativas de inflación a 24 meses descendieron a 4,9%, un mínimo histórico. El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, ha mantenido una línea de continuidad en la política de desinflación, con una Tasa de Política Monetaria (TPM) de 8,75%, que recientemente inició un ciclo de flexibilización gradual.

Presupuesto y proyecciones fiscales

En relación con la política fiscal, Fitch valoró el proyecto de Presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que proyecta un crecimiento promedio de 2,4% en el período y un déficit fiscal del 2,6% del PIB al final del mandato, con un saldo primario neutro. La calificadora prevé, sin embargo, que la consolidación será más lenta de lo planteado por el gobierno debido a un crecimiento menor al esperado y a ingresos fiscales más bajos.

Riesgos identificados

Entre los riesgos, la agencia incluyó el aumento de la deuda pública y la fragilidad en las perspectivas de inversión. El déficit por cuenta corriente se redujo a 1% del PIB en 2024 tras la culminación de proyectos de gran magnitud como UPM2, aunque se espera que se mantenga en niveles similares en los próximos años. Fitch también destacó que el país se encuentra relativamente aislado de los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, dado que apenas un 10% de las exportaciones tienen ese destino.

Visión desde Bolivia

Consultado sobre la decisión de Fitch, el analista económico boliviano Gustavo Jáuregui señaló que la ratificación de la calificación refleja la confianza internacional en la seriedad de las políticas aplicadas en Uruguay. “El reconocimiento al control de la inflación, a la prudencia fiscal y a la fortaleza institucional distingue a Uruguay en una región marcada por la inestabilidad. Más allá de los desafíos, lo que sobresale es la capacidad del país de sostener un rumbo claro y consistente”, afirmó.

Jáuregui subrayó que esta confianza no solo preserva el grado inversor, sino que además fortalece la imagen de fiabilidad y responsabilidad de Uruguay ante los mercados. Desde su perspectiva, la experiencia uruguaya “muestra que la estabilidad institucional y el respeto a reglas claras son la mejor carta de presentación para atraer inversión y garantizar crecimiento sostenible en América Latina”.