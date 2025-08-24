El futbolista boliviano Edward V. H., de 25 años, fue detenido en Paraguay durante un operativo antidroga desarrollado en una zona rural de Santaní, en el departamento de San Pedro, según informó el medio paraguayo ABC Color. La intervención permitió la incautación de una avioneta con matrícula boliviana, presuntamente utilizada para el transporte de cocaína.

El operativo se activó el pasado viernes tras el aterrizaje de dos avionetas en una pista clandestina. Una de ellas logró escapar, mientras que la segunda quedó varada por fallas mecánicas. Posteriormente, un grupo armado intentó recuperar o destruir la aeronave, pero fue repelido por agentes antidroga, lo que derivó en la detención de dos personas más. En total, además del jugador boliviano, fueron arrestados tres ciudadanos paraguayos.

La aeronave será sometida a análisis en la ciudad de Luque, donde se determinará la cantidad y tipo de sustancia transportada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el lugar era utilizado para el trasbordo de droga proveniente de Bolivia, con destino a Brasil, Argentina y posiblemente Europa, como parte de una red criminal transnacional.

Las autoridades paraguayas continúan con las indagaciones para identificar a otros posibles implicados en el caso y desarticular la estructura vinculada al tráfico de drogas en la región.