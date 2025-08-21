El gabinete ministerial aprobó un proyecto de ley que busca facilitar y acelerar el cobro de deudas pendientes con el Estado por parte de empresas que suscribieron contratos con el Ejecutivo.

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, explicó que la iniciativa establece un procedimiento contencioso administrativo con plazos definidos, recursos claramente determinados y requisitos sobre las pruebas a presentar.

“El objetivo es que el Estado pueda cobrar de manera más efectiva y rápida las deudas y multas derivadas del incumplimiento de contratos”, señaló Saravia al detallar que esta normativa permitirá reducir la dilación en procesos legales y garantizar una mayor recuperación de recursos públicos.

El proyecto ahora será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y eventual aprobación.