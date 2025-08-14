

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, emitió el decreto departamental de Auto de Buen Gobierno, que establece restricciones temporales desde las 00:00 del viernes hasta las 12:00 del lunes, en el marco de las elecciones nacionales.

Entre las medidas más relevantes se encuentra la suspensión del transporte público y del servicio de Mi Teleférico durante la jornada de votación.

Quispe precisó que queda prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados, la realización de eventos de cualquier tipo, el porte de armas de fuego o punzocortantes, y el traslado de electores. Asimismo, se prohíbe la circulación de vehículos particulares, salvo aquellos que cuenten con autorización oficial.

La autoridad departamental afirmó que estas medidas buscan resguardar la seguridad del proceso electoral y garantizar una jornada ordenada y pacífica.