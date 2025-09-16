

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, alertó que el Gobierno central mantiene una deuda que supera los 42 millones de bolivianos, correspondiente a recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que deberían ser transferidos a la gobernación. Estos fondos son esenciales para cumplir con distintas obligaciones, entre ellas el pago de prediarios a los internos de los centros penitenciarios del departamento.

Quispe explicó que hasta la fecha únicamente se canceló el prediario de los primeros tres meses de la gestión, dejando un retraso acumulado de al menos seis meses. La falta de pago, según la autoridad, podría derivar en protestas de los internos por la demora en los recursos destinados a su manutención.

El gobernador hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que cumpla con la transferencia de los recursos pendientes, destacando que la gobernación ha gestionado de manera responsable los fondos disponibles y requiere de estos pagos para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y la seguridad en los penales.

Además, Quispe recordó que los recursos del IDH son parte de un mecanismo de redistribución que busca fortalecer la gestión departamental y que cualquier retraso afecta directamente la operatividad de la administración pública local y el bienestar de la población carcelaria.