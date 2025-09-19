

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió que la propuesta planteada en la Asamblea Legislativa para suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) constituye un “juego maquiavélico” que podría derivar en una crisis política y social de gran magnitud.

Según Torrico, esta medida no solo atentaría contra la institucionalidad democrática, sino que también significaría desconocer nuevamente el voto del pueblo. “Detrás de esta intención hay una estrategia que busca generar conflicto interno muy fuerte, y eso es lo que no se está midiendo”, señaló.

El viceministro recordó el antecedente del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando la ciudadanía votó en contra de la reelección presidencial y ese resultado fue desconocido, lo que desencadenó, dijo, consecuencias políticas y sociales profundas que todavía marcan al país. “El desconocimiento de la voluntad popular tiene un costo muy alto, y Bolivia aún arrastra esa carga pesada en sus diferentes niveles políticos”, agregó.

En ese sentido, pidió a los legisladores actuar con responsabilidad y no utilizar al órgano electoral como un instrumento de pugna coyuntural, ya que lo que está en juego es la estabilidad de la democracia y la legitimidad de la segunda vuelta electoral.