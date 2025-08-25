

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruíz, cuestionó la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de detención preventiva únicamente en los procesos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Según la autoridad, la medida refleja un “tinte político”, ya que excluye a miles de privados de libertad en el país que atraviesan por la misma situación. “Mientras el beneficio no llegue a todos los internos, no podemos hablar de un trato igualitario”, afirmó.

Ruíz advirtió que esta decisión puede generar malestar en los centros penitenciarios, donde más de 30 mil reclusos esperan que se respeten los plazos procesales. Recalcó que la justicia debe actuar con imparcialidad y equilibrio, evitando priorizar solo ciertos casos de alto perfil político.

El ministro insistió en que el sistema judicial debe atender a toda la población carcelaria y no solo a figuras mediáticas, ya que de lo contrario se pone en evidencia un sesgo y una falta de equidad en la administración de justicia.