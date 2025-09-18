La ministra de Justicia, Jessica Saravia, ratificó este jueves que Jeanine Añez debe cumplir con la sentencia de 10 años de privación de libertad dictada en su contra dentro del denominado Caso Golpe II.

La autoridad hizo referencia al reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró inadmisible la petición de la exmandataria interina para revisar y anular la condena.

“Los fundamentos de la defensa técnica de la señora Añez carecen de sustento jurídico. Por lo tanto, la sentencia debe cumplirse en el marco legal establecido, en concordancia con las disposiciones de la Fiscalía”, señaló Saravia.

La ministra recalcó que la exautoridad fue hallada responsable de promover vulneraciones a los derechos humanos durante la crisis política y social de 2019, por lo que corresponde que la condena siga su curso legal.