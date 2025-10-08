El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que el Órgano Ejecutivo presentará una denuncia penal por racismo y discriminación ante el Ministerio Público contra el diputado electo de la Alianza Libre, Juan Carlos Velarde, luego de sus declaraciones consideradas ofensivas hacia el sector cocalero.

En un video difundido en redes sociales, Velarde utilizó términos despectivos para referirse a los ciudadanos que acullican la hoja de coca, lo que generó amplio rechazo público. Silva sostuvo que “no se puede tolerar expresiones que vulneren la dignidad de los bolivianos ni que ofendan prácticas culturales reconocidas por la Constitución”.

El viceministro recordó además que la Ley N° 045 de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en este tipo de conductas, tanto en espacios públicos como en medios de comunicación o redes sociales.