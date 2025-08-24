

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, afirmó este domingo que el Gobierno, a través de la Policía Boliviana, dará cumplimiento a la determinación que adopte la justicia en las próximas horas respecto a la revisión de los plazos procesales vencidos de los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Arraya precisó que el Ejecutivo cumplirá lo que disponga la autoridad judicial y que se cuenta con el personal policial necesario para cualquier eventual traslado, en caso de que se produzca una modificación de las medidas cautelares.

No obstante, recordó que en estos procesos deben ser considerados los informes de organismos internacionales que investigaron los hechos de 2019 y concluyeron que existieron vulneraciones a los derechos humanos.