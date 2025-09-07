

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, lamentó la decisión judicial de revisar la detención preventiva de Jeanine Añez dentro del caso Senkata y Sacaba. Señaló que esta medida podría interpretarse como un incumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que sugirió sanciones contra responsables de los hechos ocurridos en 2019 durante la crisis política y social en el país.

Condori calificó la determinación como un retroceso en materia judicial. Sin embargo, informó que la Procuraduría presentó una apelación con el fin de que la decisión sea revisada, basándose en los argumentos y documentos remitidos tanto a nivel nacional como internacional.