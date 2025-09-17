En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó que el gabinete ministerial aprobó un decreto supremo que asigna Bs 120 millones para la organización de la segunda vuelta electoral en Bolivia.

La autoridad explicó que el financiamiento proviene de una modificación presupuestaria, lo que permitirá cubrir de manera oportuna todos los requerimientos logísticos y operativos del proceso electoral. Además, se destinó un presupuesto adicional superior a Bs 13 millones para fortalecer al Órgano Electoral en áreas clave como consultorías técnicas y contratación de personal especializado, lo que busca garantizar transparencia, eficiencia y el cumplimiento de plazos establecidos.

Montenegro destacó que esta decisión refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo democrático del país, asegurando que la población pueda acudir a las urnas con las condiciones necesarias para ejercer su derecho al voto.