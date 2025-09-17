El presidente Luis Arce informó este martes que el Gabinete Ministerial aprobó un Decreto Supremo que autoriza el incremento de las subpartidas de consultores individuales en línea y por producto, con un monto total de Bs 13,2 millones destinado al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Según el mandatario, la medida busca garantizar el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales y dar cumplimiento a los objetivos institucionales previstos para este proceso.

“Extremamos todos los esfuerzos para garantizar una transición democrática, porque la democracia será uno de los mejores legados que dejaremos al pueblo boliviano”, expresó Arce en sus redes sociales.

El incremento presupuestario permitirá fortalecer la contratación de personal técnico y de apoyo requerido por el OEP en la organización y ejecución de la segunda vuelta, prevista para las próximas semanas.