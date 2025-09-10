Ante las dudas surgidas sobre el estado de las reservas internacionales en oro, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que el Banco Central de Bolivia (BCB) actúa en el marco de la normativa vigente para autorizar y ejecutar operaciones de venta anticipada de este recurso.

La autoridad explicó que dichas operaciones se realizan bajo el cumplimiento de la Ley 1670 y sus normas complementarias, asegurando que el BCB no ha incumplido ni vulnerado disposiciones legales en las transacciones financieras vinculadas al oro.

Montenegro señaló además que el ente emisor tomó todas las previsiones jurídicas necesarias para respaldar estas operaciones y anunció que, en su momento, el Banco Central brindará una explicación detallada del procedimiento aplicado en la venta adelantada del oro.