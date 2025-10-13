El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, criticó las propuestas económicas presentadas por los candidatos presidenciales en el debate rumbo a la segunda vuelta, señalando que “carecen de viabilidad técnica y solo reflejan buenas intenciones”.

Explicó que una de las principales debilidades de los planes expuestos es la promesa de acceder de manera rápida a créditos internacionales para resolver la escasez de dólares y la falta de combustibles. “No es posible obtener desembolsos en plazos inmediatos, los procedimientos pueden tardar hasta cinco meses y dependen de varios factores externos, por lo tanto, no se trata de una solución que responda a la urgencia de la crisis actual”, precisó.

Torrico también observó que los aspirantes a la presidencia plantearon ajustes y modificaciones en la estructura impositiva sin mostrar propuestas alternativas que garanticen la sostenibilidad de los ingresos del Estado. “Si se eliminan o reducen impuestos sin prever fuentes compensatorias, se pone en riesgo el financiamiento de programas sociales, educación, salud y otras políticas públicas que benefician directamente al pueblo boliviano”, advirtió.

La autoridad aseguró que el Gobierno continuará trabajando en medidas responsables y sostenibles, y exhortó a los candidatos a realizar propuestas serias, basadas en la realidad económica del país. “No se trata de ofrecer promesas vacías, sino de garantizar estabilidad, soberanía y crecimiento con justicia social”, remarcó Torrico.