

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, criticó duramente el debate de candidatos a la Vicepresidencia, calificándolo como una “vergüenza” y “un show con dos tristes comediantes que no cumplieron las reglas”.

Según Torrico, el evento no aportó al proceso electoral y careció de propuestas sólidas. “Esperamos que el debate presidencial tenga un nivel distinto, con ideas claras y explicaciones concretas sobre cómo van a cumplir lo que prometen”, expresó.

El representante del Ejecutivo insistió en que el país necesita un debate de altura, que priorice el contenido y no los ataques personales, para que la población pueda evaluar de manera seria las opciones rumbo a las elecciones del 19 de octubre.