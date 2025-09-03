

La canciller Celinda Sosa confirmó este miércoles la deportación del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, tras recibir la información oficial de parte del gobierno y la justicia de Estados Unidos. La autoridad señaló que el Estado boliviano fue notificado de manera formal sobre la determinación judicial que ordena su retorno al país.

Sosa explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un seguimiento constante a todas las etapas del juicio de Murillo en territorio norteamericano, así como al proceso de deportación. Aseguró que el objetivo principal es garantizar que la exautoridad comparezca ante la justicia boliviana por los procesos penales que enfrenta y las múltiples denuncias de corrupción y delitos durante su gestión.

“Estamos trabajando para que Arturo Murillo responda en Bolivia ante la justicia por todos los hechos que pesan en su contra”, enfatizó la canciller, recordando que existen procesos abiertos por corrupción y otros delitos vinculados a su paso por el Ministerio de Gobierno.