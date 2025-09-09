El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reveló que Sergio Luis de Freitas Filho, alias “Mijao”, presunto integrante del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, habría ingresado de manera ilegal a Bolivia y accedido a documentos nacionales mediante un certificado de nacimiento falso.

Autoridades nacionales informaron que el ciudadano brasileño Sergio Luis de Freitas Filho, conocido como “Mijao”, logró naturalizarse en Bolivia en 2014 bajo la identidad de Sergio Moreno, valiéndose de documentación irregular. Según los registros oficiales, contrajo matrimonio con una ciudadana boliviana en 2012, lo que le permitió iniciar un trámite de naturalización.

La investigación preliminar estableció que el certificado de nacimiento utilizado no se ajustaba a lo dispuesto en la Constitución y que, con base en ese documento, logró obtener una cédula de identidad boliviana y posteriormente renovar este registro en varias ocasiones. El caso sugiere la participación de distintas instancias estatales en la validación de la documentación, lo que será investigado bajo la dirección del Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana.

Interpol Bolivia informó que no existen registros migratorios que acrediten el ingreso legal del ciudadano brasileño al país. Sin embargo, en 2025 recibió una alerta roja internacional, lo que activó los mecanismos de control y verificación sobre su paradero. Hasta ahora, se presume que “Mijao” habría vivido en Bolivia desde hace una década con una identidad falsa, aunque no se ha confirmado su presencia actual en territorio nacional.

El Ministerio de Gobierno indicó que se han realizado operativos en Santa Cruz y Beni como parte del trabajo de control y que continúan las gestiones de coordinación con las autoridades brasileñas para obtener información detallada de inteligencia.

En paralelo, el Gobierno mencionó otros hechos recientes vinculados a la seguridad ciudadana, como un secuestro ocurrido el pasado 6 de septiembre, donde se desplegaron equipos especializados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para atender el caso.

Las autoridades remarcaron que las investigaciones continuarán con el fin de esclarecer cómo se otorgaron los documentos a “Mijao” y si existen responsabilidades en funcionarios que validaron la información falsa.