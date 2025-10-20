El Vicecanciller de Bolivia, Elmer Catarina, anunció que el Gobierno Nacional está en coordinación con Rodrigo Paz para la transición correspondiente para el 8 de noviembre, lo cuál, se espera la evaluación del gabinete ministerial si la entrega será mediante decreto con el objetivo de entregar una información transparente.

Así mismo, aclaró que el nuevo Gobierno electo tiene la decisión si la transición de Gobernabilidad será en La Paz o Sucre y que definirán la política de relaciones exteriores, tras acercamiento con Estados Unidos sobre adquirir combustible.