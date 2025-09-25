El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó este martes el trabajo de la Fiscalía en el marco del caso Botrading, relacionado con presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Torrico señaló que la investigación del Ministerio Público debería tener un carácter técnico y especializado, con capacidad para determinar responsabilidades de manera precisa.

“El informe ya fue remitido a la Contraloría General del Estado y corresponde esperar un dictamen técnico que establezca con claridad si existen responsables y cuáles son las consecuencias jurídicas”, afirmó.

El viceministro agregó que, hasta el momento, el documento presentado no establece daño económico al Estado ni responsabilidades concretas, por lo que consideró que el proceso debe avanzar sobre bases sólidas y no apresuradas.

La Contraloría deberá pronunciarse en los próximos días, mientras la Fiscalía continúa con la recopilación de información en torno a las operaciones vinculadas a la empresa Botrading.