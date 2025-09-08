En declaraciones a la prensa, el viceministro Gustavo Torrico sostuvo que los postulantes a la presidencia buscan respaldo en Estados Unidos para enfrentar la situación económica nacional. Señaló que, en lugar de recurrir a compromisos externos, existen créditos pendientes en la Asamblea Legislativa que podrían ser aprobados para atender las necesidades internas.

Sobre Jorge Tuto Quiroga, Torrico afirmó que su discurso evidencia una dependencia hacia el apoyo norteamericano, mientras que en el caso de Rodrigo Paz cuestionó su insistencia en acudir a organismos internacionales, indicando que esto respondería a un desconocimiento sobre los niveles de deuda externa y de las condiciones económicas actuales.

El viceministro también lamentó que, a su criterio, ninguno de los candidatos haya presentado un plan económico sólido y que persista la incertidumbre en temas como la continuidad de la subvención a los combustibles y el mantenimiento de los bonos sociales.

Las declaraciones surgen en un contexto de campaña marcado por debates sobre la política económica, la relación con organismos internacionales y el manejo de la deuda externa, temas que se han convertido en ejes centrales de la segunda vuelta electoral.