La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que Botrading fue concebida como una herramienta para asegurar la provisión de combustibles al país sin intermediarios, siguiendo modelos ya aplicados en otras petroleras internacionales como Petrobras o la estatal mexicana Pemex. Señaló que, de acuerdo con informes previos de YPFB, esta filial permitió un ahorro estimado de 20 millones de dólares en las operaciones realizadas hasta la fecha.

“Yacimientos deberá presentar sus descargos en el marco de la auditoría y de los procedimientos que corresponde llevar adelante. Botrading no es un experimento, es una filial que busca operar en el mercado global con mayor agilidad y eficiencia”, sostuvo Alcón.

El Ejecutivo indicó que corresponde a la Contraloría General del Estado evaluar la documentación y los descargos que presente YPFB sobre la constitución y operaciones de la empresa, en el marco de la investigación y auditoría en curso.

Paralelamente, desde la Asamblea Legislativa se remitió el informe del caso Botrading a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría, a fin de que se determinen responsabilidades y se profundice en el análisis técnico y legal de los contratos suscritos.

En medio de este debate, el Gobierno reiteró que la prioridad es garantizar el suministro de combustibles y la estabilidad energética del país, así como la transparencia de los procesos que actualmente son objeto de revisión.