

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió que la democracia se encuentra en riesgo luego del anuncio de conformar una comisión legislativa destinada a investigar un presunto fraude en la primera vuelta electoral.

La iniciativa surge a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano Peter Beckhauser, quien afirmó que existiría manipulación en alrededor de 3.600 actas, lo que habría favorecido a la Alianza Unidad y al Partido Demócrata Cristiano.

Torrico remarcó que el gobierno no tiene ninguna relación con este proceso y descartó la existencia de una “confabulación”. Aseguró que, con o sin segunda vuelta, el presidente Luis Arce y su gabinete entregarán el poder el próximo 8 de noviembre, como establece la norma.