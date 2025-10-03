Gobierno denuncia que la democracia está en riesgo tras el anuncio de investigar un supuesto fraude
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, advirtió que la democracia se encuentra en riesgo luego del anuncio de conformar una comisión legislativa destinada a investigar un presunto fraude en la primera vuelta electoral.
La iniciativa surge a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano Peter Beckhauser, quien afirmó que existiría manipulación en alrededor de 3.600 actas, lo que habría favorecido a la Alianza Unidad y al Partido Demócrata Cristiano.
Torrico remarcó que el gobierno no tiene ninguna relación con este proceso y descartó la existencia de una “confabulación”. Aseguró que, con o sin segunda vuelta, el presidente Luis Arce y su gabinete entregarán el poder el próximo 8 de noviembre, como establece la norma.