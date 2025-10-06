

El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó, el despliegue de 250 efectivos policiales en el municipio de Guarayos de Santa Cruz para evitar avasallamiento en propiedades y restablecer el orden público, incluso, dar a conocer de que sector están implicados.

Así mismo, recordó la aprehensión de 12 personas con detención preventiva de 180 días tras los conflictos suscitados en la anterior semanas por avasallamiento.