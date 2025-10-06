avasallamientos
Gobierno despliega 250 efectivos policiales para evitar avasallamientos en Guarayos, Santa Cruz
El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó, el despliegue de 250 efectivos policiales en el municipio de Guarayos de Santa Cruz para evitar avasallamiento en propiedades y restablecer el orden público, incluso, dar a conocer de que sector están implicados.
Así mismo, recordó la aprehensión de 12 personas con detención preventiva de 180 días tras los conflictos suscitados en la anterior semanas por avasallamiento.