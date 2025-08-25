El Ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruíz, informó que el Ejecutivo destinó Bs. 20 millones en una primera etapa para atender las emergencias por desastres e incendios en el país, en el marco de la emergencia nacional declarada mediante decreto supremo.

La medida implica la participación de las Fuerzas Armadas, que brindarán apoyo logístico y asistencia para mitigar los incendios y atender a los afectados.

Ruíz aseguró que la emergencia nacional involucra también a los gobiernos departamentales y municipales, quienes accederán a los recursos y coordinarán acciones junto a las Fuerzas Armadas.