

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruíz, lamentó la escalada de la “guerra sucia” entre los binomios que continúan en carrera electoral rumbo al balotaje. Según la autoridad, los ataques constantes en redes sociales y medios de comunicación están desplazando el debate de ideas y propuestas, en un momento clave para el país.

Ruíz cuestionó la actitud de los candidatos, a quienes acusó de anteponer intereses políticos coyunturales por encima de un proyecto nacional. “Estamos viendo más descalificaciones que propuestas reales. Esa forma de hacer campaña no le hace bien a la democracia ni a la población que espera soluciones”, manifestó.

El ministro también advirtió que muchas de las promesas electorales presentadas en esta segunda vuelta son “inviables y confusas”, pues se formulan en medio de la presión electoral y luego son modificadas o ajustadas a medida que avanza la contienda. “Se lanzan ideas sin sustento técnico ni económico, que terminan siendo cambiadas con tal de ganar apoyo en las encuestas”, añadió.

Ruíz insistió en que el debate debería centrarse en proyectos serios y sostenibles para enfrentar los desafíos del país, y no en confrontaciones que solo generan mayor polarización.

