

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, salió al paso de las declaraciones de Evo Morales, quien denunció un supuesto desvío de recursos de la Gestora Pública hacia cuentas personales tras la renuncia del gerente Jaime Durán. La autoridad calificó esas afirmaciones como “temerarias e irresponsables”.

Montenegro pidió al expresidente actuar con responsabilidad y presentar pruebas, ya que, aseguró, no existe ningún manejo discrecional de los fondos de jubilación. Al contrario, destacó que durante la administración de Luis Arce la Gestora fortaleció su gestión, incrementó utilidades y logró mayores ingresos destinados a garantizar las rentas de los jubilados.

“Los recursos están blindados”, enfatizó el ministro, recordando que la Ley 065 establece que los aportes no pueden transferirse a cuentas particulares. Asimismo, remarcó que las inversiones se realizan bajo mecanismos regulados en la Bolsa de Valores, lo que garantiza seguridad y transparencia.