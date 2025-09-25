El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó este miércoles que la aprehensión del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, tenga motivaciones políticas. La autoridad afirmó que la captura fue resultado de un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y que las responsabilidades deberán esclarecerse en la justicia.

Cáceres, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Evo Morales, fue detenido el 23 de septiembre luego de que agentes antidrogas identificaran un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína a unos 600 metros de su propiedad, en la provincia Carrasco de Cochabamba. Según el reporte oficial, el complejo tenía capacidad de producción de entre 150 y 160 kilogramos de droga, con un valor aproximado de 90.000 dólares.

La detención generó repercusiones políticas. Evo Morales calificó el hecho como un “montaje” destinado a distraer la atención de denuncias contra su familia. En la misma línea, el dirigente evista Gastón Ledezma sostuvo que el laboratorio se encontraba abandonado y distante de la propiedad de Cáceres.

Ríos, sin embargo, desestimó estas versiones y recalcó que el proceso debe desarrollarse en instancias judiciales. “Los delitos son personales y es la justicia quien va a determinar y, sin duda alguna, esclarecer este tema”, declaró la autoridad.