Mediante el Decreto Presidencial 5462, el Gobierno formalizó este jueves el ascenso de 20 generales de la Policía Boliviana y la designación del nuevo Alto Mando institucional. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo, con la participación del vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Durante el acto, Choquehuanca sostuvo que los ascensos deben entenderse como un compromiso con la sociedad, mientras que el ministro Ríos enfatizó que los nuevos mandos asumirán la tarea de garantizar la seguridad en la jornada electoral del próximo 19 de octubre.

Alto Mando Policial

Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval – Comandante General de la Policía Boliviana

Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón – Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor

Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco – Inspector General de la Policía Boliviana

Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz – Presidente del Tribunal Disciplinario Superior

Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé – Director Nacional de Personal

Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas – Director Nacional de Inteligencia

Gral. My. Jorge René Ríos Iturry – Director Nacional de Planeamiento y Operaciones

Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero – Director Nacional de Instrucción y Enseñanza

Comandos departamentales

Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza – Comandante departamental de La Paz

Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez – Comandante departamental de Oruro

Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas – Comandante departamental de Chuquisaca

Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora – Comandante departamental de Cochabamba

Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina – Comandante departamental de Tarija

Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza – Comandante departamental de Santa Cruz

Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana – Comandante departamental de Pando

Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez – Comandante departamental interino de Potosí

Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui – Comandante departamental interino de Beni

Direcciones nacionales

Gral. 1ro. Ángel Morales Calzadilla – Director general de la FELCN

Gral. 1ro. Walter Sossa Rivera – Director general de la FELCC

Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia – Director general de la FELCV

Con este decreto, la Policía Boliviana suma 20 generales activos que estarán al frente de la institución, con responsabilidades tanto en el Alto Mando como en las direcciones nacionales y departamentales.