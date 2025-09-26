Gobierno oficializa ascensos policiales y Choquehuanca plantea compromiso con la sociedad
Mediante el Decreto Presidencial 5462, el Gobierno formalizó este jueves el ascenso de 20 generales de la Policía Boliviana y la designación del nuevo Alto Mando institucional. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Grande del Pueblo, con la participación del vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Durante el acto, Choquehuanca sostuvo que los ascensos deben entenderse como un compromiso con la sociedad, mientras que el ministro Ríos enfatizó que los nuevos mandos asumirán la tarea de garantizar la seguridad en la jornada electoral del próximo 19 de octubre.
Alto Mando Policial
- Gral. Sup. Augusto Juan Russo Sandoval – Comandante General de la Policía Boliviana
- Gral. Sup. Guillermo Teddy Chacón – Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor
- Gral. Sup. Leonel Jiménez Velasco – Inspector General de la Policía Boliviana
- Gral. My. Edgar José Cortez Albornoz – Presidente del Tribunal Disciplinario Superior
- Gral. My. Jhonny Omar Chávez Bascopé – Director Nacional de Personal
- Gral. My. Ismael Tito Villca Vargas – Director Nacional de Inteligencia
- Gral. My. Jorge René Ríos Iturry – Director Nacional de Planeamiento y Operaciones
- Gral. My. José Gregorio Illanes Rivero – Director Nacional de Instrucción y Enseñanza
Comandos departamentales
- Gral. 1ro. Gunther Luis Agudo Mendoza – Comandante departamental de La Paz
- Gral. 1ro. Helsner Gonzalo Torrico Valdez – Comandante departamental de Oruro
- Gral. 1ro. Juan Román Peña Rojas – Comandante departamental de Chuquisaca
- Gral. 1ro. Edson Antonio Claure Mora – Comandante departamental de Cochabamba
- Gral. 1ro. Freddy Bismarck Pereira Molina – Comandante departamental de Tarija
- Gral. 1ro. Rolando Raúl Rojas Daza – Comandante departamental de Santa Cruz
- Gral. 1ro. Oscar David Ruiz Arana – Comandante departamental de Pando
- Cnl. DESP. Fernando Edwin Barrientos Benítez – Comandante departamental interino de Potosí
- Cnl. DESP. Carlos Roberto Ponce Tarqui – Comandante departamental interino de Beni
Direcciones nacionales
- Gral. 1ro. Ángel Morales Calzadilla – Director general de la FELCN
- Gral. 1ro. Walter Sossa Rivera – Director general de la FELCC
- Gral. 1ro. Mirko Antonio Sokol Saravia – Director general de la FELCV
Con este decreto, la Policía Boliviana suma 20 generales activos que estarán al frente de la institución, con responsabilidades tanto en el Alto Mando como en las direcciones nacionales y departamentales.